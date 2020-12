Bülent Albayrak: Eksiğimiz fazla ama takımımıza güveniyoruz

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, "Ülkemize kazandıracağımız puanlar ileride diğer takımlarımızın da Avrupa kuplarında daha iyi pozisyonlarda olmasını sağlayacak. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bildiğiniz gibi eksiğimiz çok fazla ama bu bahane değil. Takımımıza çok güveniyoruz" dedi.

Demir Grup Sivasspor'da yarın oynanacak Avrupa Ligi'ndeki Villarreal maçı öncesi düzenlenen basın toplantısına koronavirüs testi pozitif çıkan teknik direktör Rızka Çalımbay'ın yerine yardımcısı Bülent Albayrak ile futbolculardan Mustapha Yatabare katıldı. Toplantıda konuşan yardımcı antrenör Bülent Albayrak, "Öncelikle herkese koronasız sağlıklı bir yaşam diliyorum. Rıza Çalımbay, Servet Çetin, Ayhan Tenbeloğlu ve Burhan Kılıç'ın testinin pozitif çıktığını öğrendik. Şu anda izole edildiler. Bundan dolayı çok üzgünüz. Öncelikle sağlıklı bir yaşam ve şifalar diliyorum. Dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Bu zor dönem de bizim takımımızı inanılmaz derece negatif etkiledi. Önemli eksikliklerimiz oldu ama yarın önemli bir maç oynayacağız. Hem Sivasspor için hem de ülkemiz için önemli bir maç oynayacağız. Ülkemize kazandıracağımız puanlar ileride diğer takımlarımızın da Avrupa kuplarında daha iyi pozisyonlarda olmasını sağlayacak. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bildiğiniz gibi eksiğimiz çok fazla ama bu bahane değil. Takımımıza çok güveniyoruz. Elimizde olan arkadaşlarımız, oynamayan arkadaşlarımızı aratmayacak hatta onlar için sahada mücadele edecekler. Bundan çok eminim" dedi.

"VARIMIZI YOKUMUZU ORTAYA KOYACAĞIZ"

Maçlara tam anlamıyla hazırlanamadıklarını belirten Albayrak, "Yenileme çalışması yaparak bir sonraki maça hazırlanıyoruz. Bu kadar sıkıntılı bir dönem yaşamamıza rağmen özellikle Avrupa maçlarında iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Ülkemize iyi puanlar kazandırdık ve yarın ki maçta da gruptan çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bundan herkes emin olsun. Yarın sahada varımızı yokumuzu ortaya koyacağız. Futbolcu arkadaşlarımıza çok inanıyorum. Bunu başaracağız inşallah. Yarınki maçın skoru belirleyici olmayacak belki gruptan çıkmak için. Önemli olan Maccabi Tel-Aviv takımının yarın puan kaybetmesi. Onlar puan kaybettiği taktirde bizim maçın skoru ne olursa olsun, ama tabi ki galip galip büyük bir avantaj elde edeceğiz. Onları gidip orada yendiğimiz taktirde gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Yarınki maç bizim için final maçı. İnşallah yarın iyi bir sonuç alacağız" diye konuştu.

YATABARE: PUAN ALARAK ÇIKMALIYIZ

Sivassporlu Mustapha Yatabare ise "Yarınki maç bizim için çok önemli. Öncelikle buradan puan alarak çıkmak zorundayız. Tabii ki korona yüzünden eksiklerimiz mevcut ve sakat arkadaşlarımız var. Bunları bahane olarak sunamayız çünkü yenmemiz gereken bir maç var. Bu sebeple yarın ki maçta elimizden geleni yapıp galibiyetle ayrılmaya çalışacağız. Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Korona olduğum günleri zor geçirdim. Ama sonrasında gereken antrenmanları yaptım. Kendimi çok daha iyi hissediyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bülent Albayrak'ın açıklamaları

Yatabare'nin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

