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UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci maçında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak İspanya temsilcisi Villarreal, Sivas’a geldi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci maçında Sivasspor ile mücadele edecek olan Villarreal, özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na ulaştı. Kafiledekiler, pasaport işlemlerinin ardından kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.

Villarreal, DG Sivasspor maçının hazırlıklarını bu akşam, müsabakanın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik Direktör Unai Emery ise idman öncesi bir futbolcusu ile basın toplantısı düzenleyecek.

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