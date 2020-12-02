Kitaplar raflarda tozlanmayacak Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla “300 Fikir 300 Proje” kapsamında hazırlanan ‘Raflarda Tozlanmasın Okuruyla Buluşsun’ projesinin tanıtımı düzenlenen programla gerçekleştirildi

Kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından “300 Fikir 300 Proje” kapsamında hazırlanan ‘Raflarda Tozlanmasın Okuruyla Buluşsun’ projesinin tanıtımı düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Sivas Kent merkezinde bulunan Şemsi Sivasî İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri katıldı. Vali Ayhan, dünyanın salgın hastalıkla imtihan olduğu ve örneğine az rastlanan bir süreçten geçildiğini ifade ederek, bu dönemde, eğitimöğretim başta olmak üzere pek çok faaliyetin dijital platformlara taşındığını söyledi.

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, aile bireylerinin çoğunun vakitlerinin büyük bölümünü, televizyon ve bilgisayar gibi araçların başında geçirdiğini dile getirerek, “Bizi çevreleyen bu sanal dünyadan biraz olsun sıyrılmak, bedenimizi ve ruhumuzu dinlendirmek, oturduğumuz yerden dünyayı keşfe çıkmak için kitaplar; özellikle de evlerde kalmamız gereken şu süreçte bizim en önemli yol arkadaşlarımızdır. Maalesef kimi zaman kitaplara hayatımızda yer açmıyor kimi zaman da aldığımız bir kitabı bir kez okuduktan sonra kaderine terk edebiliyoruz.” dedi.



“Kitap okumaya özen gösterelim”



Kitap okumanın insanın bireysel gelişimine büyük katkıları olduğunu anlatan Vali Ayhan, “Biliyorum ki pek çoğumuzun evinde vakit bulamadığımız için okuyamadığımız yahut bir kez okuduktan sonra rafa kaldırdığımız kitaplar var. Bu kitaplardan azami derece istifade edilebilmesi için bugün ‘’300 Fikir 300 Proje’’ kapsamında “Raflarda Tozlanmasın Okuruyla Buluşsun” isimli kitap toplama kampanyasını başlattık. Bu çalışma ile ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza, gençlerimize ve diğer vatandaşlarımıza çok daha fazla kaynağa ulaşma imkânı vermek niyetindeyiz.” diye konuştu.



“Kampanyaya destek bekliyoruz”



Proje ile toplanacak kitaplardan okunabilecek durumda olanları ve kütüphane koleksiyonunda daha önce kaydedilmemiş olanları da kütüphane koleksiyonuna kaydederek okuyucuların hizmetine sunacaklarını ifade eden Vali Ayhan, “Mükerrer kitapları merkez ve köy okullarında bulunan okul kütüphanelerine göndereceğiz. Kullanılmayacak kadar yıpranan kitaplarımızı ise devletimizin yapmış olduğu diğer büyük bir proje olan ‘’Sıfır Atık Geri Dönüşüm’’ projesine vererek dönüşümünü sağlayacağız. Bu projenin halkımıza duyurulması noktasında özellikle mahalle muhtarlarımızdan destek beklediğimizi ifade etmek istiyorum.” dedi.



Sivas’ta Kitap Okuma Oranı Giderek Artıyor



Sivas Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünün son iki yılının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri dikkate alındığında okuyucu sayısı bakımından 692 bin 614 kullanıcı 2. sırada yer aldığını belirten Vali Ayhan, “İl Genelindeki Kütüphaneler temel alındığında ise 5. sırada 994 bin 534 kullanıcı yer almaktadır. Birçok TÜİK verisinde ön sıralarda olan ilimiz, 468 bin 141 kitap sayısı bakımından da 7. sırada yer almaktadır. Bu hazinenin kapılarını tüm okurlara açmak, daha çok kişiyi kitapla buluşturmak, eserleri tozlu raflardan parlak dimağlara ulaştırmak noktasında “Raflarda Tozlanmasın Okuruyla Buluşsun” projemizin şehrimize önemli bir hareketlilik getirmesini niyaz ediyor, bu vesilesi ile toplayacağımız kitapların her bir yaprağının, ruhumuzu aydınlığa ulaştıran kanatlar olmasını temenni ediyor; projede emeği gecen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Tanıtım programının sonunda Vali Salih Ayhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ve katılımcılar, kampanya katılımcıları ile birlikte kitap kumbaralarına kitap bıraktı.

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