Villarreal kafilesi Sivas'ta

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,(DHA)UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak İspanya temsilcisi Villarreal, Sivas'a geldi.UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5´inci maçında yarın Sivasspor´a konuk olacak Villarreal, özel uçakla akşam saatlerinde İspanya'dan Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na geldi. Kafile, pasaport işlemlerinin ardından kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Havaalanından görüntüler
-Kafilenin çıkışıDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2020-12-02 18:38:45
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