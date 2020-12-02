10 yıllık aracının plakası başka araca ait çıkınca şaşkınlık yaşadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10 yıllık aracının plakası başka araca ait çıkınca şaşkınlık yaşadı

İHA

10 yıllık aracının plakası başka araca ait çıkınca şaşkınlık yaşadı

Sivas’ta gurbetçi vatandaş, 10 yıldır kullandığı aracının plakasının sistem üzerinde başka bir araca ait çıkması karşısında şaşkınlık yaşadı.
Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aracıyla Hollanda Amsterdam'dan Sivas'a gelen Hasan Hüseyin Kılıç isimli gurbetçi vatandaş, minibüs aracıyla bulvar üzerinde seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu ve plaka kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde araç üzerinde takılı olan Hollanda plakasının başka bir araca ait olduğu ortaya çıktı. Araçta kardeşiyle birlikte seyahat eden Hasan Hüseyin Kılıç, 10 yıldır kullandığı aracının plakasının başka araca ait çıkması üzerine şaşkınlık yaşadı. Ekipler, aracın motor şasesinin kontrolünü yapmak üzere il emniyet müdürlüğüne götürdü.
Ahmet Kılıç, 10 yıldır kullandıkları araçlarıyla her yıl Sivas’a geldiklerini belirterek, “Bu araç bizim, 10 yıldır kullanıyoruz. 2010 yılında sıfır almıştık. Her yıl Sivas’a aracımızla gidip geliyoruz. Bu yıl 6 ay bekledik, burada polis ekipleri durdurdu aracınız başka model ve markaya ait araca çıkıyor dediler. 10 yıldır böyle bir olay olmadı, sanırım gümrükte bir yanlışlık oldu. Şuan ekipler inceliyor, inşallah hayırlı bir sonuç çıkar “ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Villarreal kafilesi Sivas'ta
YEREL HABERLER Villarreal kafilesi Sivas'ta
Kitaplar raflarda tozlanmayacak Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla “300 Fikir 300 Proje” kapsamında hazırlanan ‘Raflarda Tozlanmasın Okuruyla Buluşsun’ projesinin tanıtımı düzenlenen programla gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kitaplar raflarda tozlanmayacak Sivas İl Kültür ve ...
Villarreal, Sivas’a geldi
YEREL HABERLER Villarreal, Sivas’a geldi
Soğuk Çermik tatil köyü olacak Sivas Belediyesi Soğuk Çermik Kaplıcalarını tatil köyü hüviyetine getirerek turizme kazandıracak
YEREL HABERLER Soğuk Çermik tatil köyü olacak Sivas Belediyesi Soğuk ...
Sivas'ta bir köy karantinaya alındı Sivas'ın Gürün İlçesi Tepecik köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı
YEREL HABERLER Sivas'ta bir köy karantinaya alındı Sivas'ın Gürün ...
Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak: “Takımımıza çok güveniyoruz” “Ülkemiz için önemli bir maç oynayacağız” “Rıza hocanın sağlık durumu iyi”
YEREL HABERLER Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak: ...
Bülent Albayrak: Eksiğimiz fazla ama takımımıza güveniyoruz
YEREL HABERLER Bülent Albayrak: Eksiğimiz fazla ama takımımıza ...
Yatabare: “Villarreal maçına galibiyet için çıkacağız” Sivasspor’un deneyimli futbolcusu Mustapha Yatabare: “Kazanmamız gereken bir maç var” “Korona olduğum günleri zor geçirdim”
YEREL HABERLER Yatabare: “Villarreal maçına galibiyet için ...
Mert Hakan Yandaş’tan, Rıza Çalımbay paylaşımı!
YEREL HABERLER Mert Hakan Yandaş’tan, Rıza Çalımbay paylaşımı!
Sivas Belediyesinden Cem Vakfına cenaze nakil aracı Sivas Belediyesi, Cem Vakfı Sivas Şubesine cenaze hizmetlerinde kullanılması amacıyla cenaze nakil aracı tahsis etti.
YEREL HABERLER Sivas Belediyesinden Cem Vakfına cenaze nakil ...
Para gelmedi, gelecek
YEREL HABERLER Para gelmedi, gelecek
Rıza Çalımbay’ın korona testi pozitif çıktı Sivasspor’a büyük şok!
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay’ın korona testi pozitif ...
749 yıllık Gök Medrese, ihtişamıyla büyülüyor Sivas’ta bulunan 749 yıllık Selçuklu eseri Gök Medrese, 26 yıl süren restorasyonun ardından ihtişamıyla büyülüyor.
YEREL HABERLER 749 yıllık Gök Medrese, ihtişamıyla ...
Obezite ameliyatından çık bir gün sonra evine git Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Atabey, obezite ameliyatından çıkan bir hastanın bir gün sonra taburcu olmasının mümkün olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Obezite ameliyatından çık bir gün sonra evine ...
Kış lastiği mesaisi başladı Çetin kış şartlarının etkili olduğu Sivas’ta zorunlu kış lastiği uygulamasının başlaması ile lastikçilerde fazla mesai yaptı
YEREL HABERLER Kış lastiği mesaisi başladı Çetin kış şartlarının ...
Sivasspor, Villarreal’i ağırlayacak
YEREL HABERLER Sivasspor, Villarreal’i ağırlayacak
Sivasspor - Villarreal maçını Duje Strukan yönetecek
YEREL HABERLER Sivasspor - Villarreal maçını Duje Strukan yönetecek
Dondurucu soğukta eğitim, her gün bu çileyi çekiyorlar
YEREL HABERLER Dondurucu soğukta eğitim, her gün bu çileyi ...
Sivasspor'da 4 yeni koronavirüs vakası
YEREL HABERLER Sivasspor'da 4 yeni koronavirüs vakası
Sivasspor’a UEFA maçı öncesi şok! 2 futbolcu korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Sivasspor’a UEFA maçı öncesi şok! 2 futbolcu korona ...
94 yıldır aynı taş değirmende öğütülen kahve, Sivas'ın vazgeçilmezi oldu
YEREL HABERLER 94 yıldır aynı taş değirmende öğütülen kahve, ...
Kısıtlama sonrası polise alkollü yakalanan sürücüye ceza
YEREL HABERLER Kısıtlama sonrası polise alkollü yakalanan sürücüye ...
Gençler arasındaki küfür kavgası hastanede bitti: 1 yaralı
YEREL HABERLER Gençler arasındaki küfür kavgası hastanede bitti: 1 ...
Mecnun Otyakmaz: "Artık tahammülümüz kalmadı" Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: "Hem parasını veriyoruz, hem mağduru oluyoruz" "Artık herkes kendine çeki düzen vermeli"
YEREL HABERLER Mecnun Otyakmaz: "Artık tahammülümüz ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X