Villarreal, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında yarın Sivas'ta DG Sivasspor ile karşılaşacak İspanya temsilcisi Villarreal, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Unai Emery yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, antrenmanın basın kapalı kısmında ise Sivasspor müsabakasının taktiğini çalıştı.

İspanya ekibi idmanın ardından kalacağı otele geçerek kampa girdi ve maç saatini bekleyeme başladı.

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