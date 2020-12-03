Engelliler Günü’nde anlamlı çalışma

Sivas Kanuni İlkokulu, Engelliler Günü dolayısıyla engelli ve engelsiz öğrencilerin yanı sıra veli, öğretmen ve farklı kurumlarda görev yapan kamu görevlilerinin rol aldığı kamu spotunda fiziki engeli olanlara destek verilirken, korona virüse de dikkat çekti.

Kamu spotu hakkında bilgi veren Okul Müdürü Numan Kantar, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü olması münasebetiyle bütün engelli kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu ifade etmek isterim. Gerçek engel fiziksel engel değildir. Engel, bir öğrenci için okula gitmemektir. Engel, bir öğretmen için öğretmenlerinden ayrı kalmaktır. Bir sağlıkçı için engel, bir canı daha kaybetmektir. Gerçek engel sevdiklerinizin yanında bulunmamak, hayatta olmamaktır. Bu amaçla hazırladığımız kamu spotuna destek veren öğrenci, öğretmen, veli ve personelimize, ayrıca farklı kurumlardan destek veren bütün memur arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Gerçek engel korona virüstür” dedi.

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