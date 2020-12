Covid-19, sergileri sanal ortama taşıdı Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Şükran Bulut, “Renkler Varsa İmkânsız Diye Bir Şey Yoktur” isimli resim çalışmasını pandemi nedeniyle sanal ortamda sanat severlerle buluşturdu

Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Şükran Bulut, “Renkler Varsa İmkânsız Diye Bir Şey Yoktur” isimli resim çalışmasını pandemi nedeniyle sanal ortamda sanat severlerle buluşturdu.

Covid19 pandemisinin hayatın her alanını olumsuz etkilemeye başlaması ile birlikte hemen her alanda uzaktan çalışmaya geçildi. Salgının önlenmesi için alınan tedbirler kapsamında üniversiteler ve ortaöğretim kurumları da bu süreçte sanatsal etkinlikler de uzaktan erişimdeki yerini aldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Şükran Bulut, 1 Nisan 2020’de “Sanat Yap Şakası Yok” ismiyle açtığı ilk sanal sergisine bir yenisi daha ekledi.

Dr. Bulut şimdi ise “Renkler Varsa İmkânsız Diye Bir Şey Yoktur” başlıklı sanal sergisi izleyicilerle buluştu. Öğretim Üyesi Dr. Şükran Bulut, Her alanda hızlı bir şekilde bu yeni döneme uygun düzenlemeler yapıldığını belirterek, “Evden çalışma, sanal galeri, sanal müze, sanal gezi, sanal konser, sanal sergi kavramı da Mart, Nisan ayından bu yana hayatımızın merkezine yerleşti. Biz de sergilerimizi sanal ortamda açmaya başladık. Ben şu ana kadar pek çok sanal sergi açtım. Üniversitemizin web sayfası ev sahipliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel açtığımız sergi de oldukça ilgi gördü. Şimdi “Renkler Varsa İmkânsız Diye Bir Şey Yoktur” başlıklı, soyut çalışmalardan oluşan 70x100 cm boyutlarında 14 yağlıboya resimden oluşan sanal sergimiz Eğitim Fakültesi ana sayfasından izleyicilerin beğenisine sunuldu” dedi.

