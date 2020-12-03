3 kez yendiği kanserle mücadelesi sürüyor

Sivas'ta önce böbrek yetmezliği, ardından da 3 kez kanser tanısı konulan ve hastalıkla yılmadan mücadele eden 29 yaşındaki üniversite öğrencisi Durukan, azmiyle takdir topluyor. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, gencin tedavi sürecinde uzaktan eğitimden faydalanabilmesi için bilgisayar hediye etti.

Sivas'ta yaşayan Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksek Okulu Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü birinci sınıfı öğrencisi Durukan Yıldız, 2004 yılında böbrek yetmezliği tanısıyla hastaneye yattı. Dorukan’a 59 yaşındaki babası Halim Yıldız'dan böbrek nakli gerçekleşti. Nakil yapılan Yıldız'ın rahatsızlığı 2014 yılında yeniden tekrarladı. Bu kez de 58 yaşındaki annesi Döndü Yıldız'dan böbrek nakli yapılan Dorukan’a yaklaşık 8 ay sonraysa kalınbağırsak kanseri teşhisi konuldu. Ameliyat edilen genç, 1 yıl boyunca kemoterapi gördü. Ancak hastalığı 2016 yılında yeniden nükseden Yıldız bu kez karaciğerinden ameliyat geçirdi. Yıldız, 2016 yılında aldığı kemoterapi ile kanseri yendi. Ancak talihsiz gencin rahatsızlığı 2018 yılında bir kez daha nüksetti. Yılmadan hastalıkla mücadele eden Durukan Yıldız, aldığı kemoterapi ile bir kez daha kanseri alt etti. Yıldız'ın 3 kere yendiği kanser bu yıl bir kez daha nüksetti. Durukan Yıldız kanseri yenmek için bir kez daha kemoterapi seanslarına başlayacak. Kanser savaşçısı üniversite öğrencisi Durukan Yıldız'a kanserle mücadelesinde Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de destek verdi. Pandemi ve hastalığı nedeniyle okuluna gidemeyen Durukan Yıldız, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e ulaşarak derslerini uzaktan eğitimle takip edebilmek için tablet istedi. İsteğe duyarsız kalmayan Başkan Bilgin, Durukan Yıldız'ın eğitimine devam edebilmesi için dizüstü bilgisayar hediye etti. Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Duman ve Levent Olgun, Durukan'ı evinde ziyaret ederek Başkan Bilgin'in hediye ettiği dizüstü bilgisayarı kendisine teslim etti.

Derslerine katılabileceği için çok mutlu olduğunu ifade eden Durukan Yıldız, "Önce Başkan yardımcımız Levent Olgun'la iletişime geçtim. Daha sonra Ahmet Başkanım beni aradı, durumumu kendisine anlattım. Sağ olsun Hilmi Başkanımız da yakından ilgilendi. Hem derslerime çalışabilmek hem de uzaktan eğitime katılabilmek için ihtiyacım olan dizüstü bilgisayarı bana gönderdi. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yıldız karaciğer ana damar ve safra kesesinde tekrar nükseden kanser kitlesinin boyutunun büyük olması nedeniyle ameliyatın riskli olduğunu bu nedenle doktorların kendisini ameliyat etmek istemediklerini belirterek "beni ameliyat edecek doktor arıyorum. Sivas ta Ankara da ve İstanbul da gitmediğim doktor kalmadı. Hepsi beni geri çevirdi. Kanseri 4'ÜncÜ kez yenmek istiyorum. Buradan Sağlık Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum" dedi.

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