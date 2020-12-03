UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 - Villarreal: 1 (Maç sonucu)

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UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci haftasında DG Sivasspor, sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Villarreal'e 10 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar: (İkinci yarı)

53. dakikada Caner'in sağ kanattan yaptığı ortasında ceza sahası içerisinde Yatabare topla buluştu. Onun vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

64. dakikada Fajr’ın ceza sahası dışından çektiği uzun şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

75. dakikada Costa'nın ceza sahasının solundan ortaladığı topu ceza sahası içerisindeki Chukwueze'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 01

83. dakikada Claudemir'in ceza sahası dışından çektiği uzun şutta top yandan auta çıktı.



Stadyum: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Duje Strukan xxx, Goran Perica xxx, Alen Jaksic xxx

Sivasspor: Samassa xxx, Ziya xx, Camara xx, Appindangoye xxx, Caner xx, Fajr xxx, Cofie xx (Claudemir dk. 81 ?), Yasin xxx, Robin Yalçın xx (Kone dk. 76 x), Gradel xxx, Yatabare xx (Ninga dk. 80 ?)

Yedekler: Ali

Teknik Sorumlu: Bülent Albayrak

Villarreal: Rulli xxx, Pena xxx, Foyth xxx, Mori xxx, Costa xxx (Estupinan dk. 76 x), Coquelin xx (Trigueros dk. 67 x), Iborra xxx, Baena Rodriguez xx (Parejo dk. 67 xx), Kuba xxx (Pino dk. 57 x), Samuel Chukwuez xxx (Moreno dk. 75 x), Nino Rodriguez xxx

Yedekler: Sergio Asenjo, Jörgensen, Gaspar, Torres, ,Raba, Pedraza

Teknik Direktör: Unai Emery

Gol: Chukwueze (dk. 75) (Villarreal)

Sarı kartlar: Fajr, Appindangoye (Sivasspor), Pena (Villarreal)

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