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Sivas Belediyesi'nden esnafa pandemi desteği

DHA

Sivas Belediyesi'nden esnafa pandemi desteği


Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)-SİVAS Belediyesi, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnafa bir defaya mahsus 1500 lira maddi destek sağlayacak. Belediye, kendisine ait gayrimenkullerin kiralarına da yeni yılda zam yapmayıp, iş yeri kapananlardan 3 ay ücret talep etmeyecek. 
Sivas Belediyesi, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen sektörlerin temsilcileri ile istişare toplantısı düzenlendi. Sivas Belediyesi öncülüğünde düzenlenen istişare toplantısına Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal ve ile sektör temsilcileri katıldı.
Toplantı öncesi Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, pandemi sürecinde vatandaşa yönelik yapılan çalışmaları anlatarak, "Merkezi hükümet tarafından alınan tedbirler kapsamında iş yerleri kapanan belediye kiracısı esnafımızdan kapalı kaldıkları dönemde kiralarını almadık. Yine açık olmalarına rağmen genelge kapsamına girmemiş olanların da kira borçlarını 6 ay boyunca gecikme zammı olmaksızın erteledik. Bu kapsamda 1540 esnafımıza geri ödemesiz 1000 lira nakit desteği sağladık. Berber, kuaför, güzellik salonu, tur ve taşımacılık, pastane, kafe, restoran, lokanta, kantin, internet kafe, kahvehane, oyun salonu, pazarcı, spor salonları, düğün salonları gelinlikçiler, çeyiz, düğün organizasyoncuları, eğitim, danışmalık, özel eğitim, kreş, bakım evi ve ramazan davulcuları olmak üzere toplam 1540 vatandaşımıza destek sağladık. Belediye olarak 249 özel halk otobüsümüze 258 bin 960 litre yakıt desteği verdik. Bu da 1 milyon 722 bin liraya tekabül ediyor. Buna ek olarak halk otobüsü esnaflarımızdan işgaliye bedelinde yüzde 50 indirim yaparak 420 biletten 210 bilete düşürdük" dedi.
1500 LİRALIK NAKDİ YARDIM SÖZÜ
Belediye olarak bu süreçte desteklerini sürdüreceklerini belirten Başkan Bilgin "Sivas Belediyesi olarak esnafımıza, çalışanımıza, tüccarımıza ne yapabiliriz diye tekrar biraraya geldik, düşündük ve belli kararlar aldık. Genelge kapsamında iş yeri kapanan esnafımıza bir defaya mahsus olmak üzere 1500 lira nakdi destek yardımında bulunacağız. 2021 yılında belediye kiracılarına zam yapmayacağız. Yine genelge kapsamında iş yeri kapanan ve belediyemiz kiracısı olan esnafımızdan Aralık, Ocak ve Şubat aylarında kira almayacağız. Belediyemiz kiracısı olup genelge kapsamına girmeyen esnafımızdan da Aralık, Ocak ve Şubat ayı kiralarını faizsiz olarak öteleyeceğiz. Biz yerel yönetimler olarak yasanın bize verdiği imkânlar dâhilinde hatta imkânları da zorlayarak bu tip desteklere gelişen şartlara göre yapabileceğimiz her türlü desteğe devam edeceğiz. Yine bu kapsamda halk otobüslerine desteğimiz, onların sorunlarını çözmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Bizim bu süreçteki duruşumuz, esnafımıza, şehrimize bakışımız belediyemizin maddi imkânlarını zorlayarak sosyal belediyeciliği ön plana çıkarmak. Bu zor süreci birlikte göğüslemek adına bu yardım kararını aldık. Esnaflarımıza ve hemşerilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.
'BİZİ DÜŞÜNMENİZ MADDİYATTAN DAHA KIYMETLİ'
Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal da, "Daha önce kapanan esnafımıza Sivas Belediyesi olarak 1000 lira yardımda bulunmuştunuz. Gerçekten bu katkınızdan esnafımız çok memnun kaldı. Belediyemiz her zaman esnafın yanında teşekkür ediyorum. Az da olsa esnafımıza yardım yapılmasından memnunuz" ifadelerini kullandı.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken ise, "Sivas Belediyesi olarak böyle bir toplantı düzenlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi pandemi devam ediyor, devam ettikçe esnafın yanında olmaya devam ediyorsunuz. Sizin yaptıklarınız öne çıkıyor. Bizi dinlemeniz çok önemli ve dinledikten sonra belediye olarak yapacağınız açıklamalar, miktar, rakam hiç önemli değil. Bir ağabeyimiz olarak, bir belediye başkanı olarak esnafın, tüccarın sıkıntısını görüp de çözüm aramanız, düşünmeniz maddiyattan daha kıymetli" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN
2020-12-04 13:19:07

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