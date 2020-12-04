Sivas Belediyesinden esnafa 1500 TL nakdi yardım Sivas Belediyesi pandemi sürecinden etkilenen sektörlerin temsilcileri ile istişare toplantısı düzenlendi

Sivas Belediyesi pandemi sürecinden etkilenen sektörlerin temsilcileri ile istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıda esnafa yapılacak olan yardımlar hakkında bilgi verildi. Toplantıya Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal ve esnaf sektörünün temsilcileri katıldı.



“Dertleri paylaşarak bu zor süreci atlatacağız”



Toplantı öncesi bir konuşma yapan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Pandemi sürecinden etkilenen sektör temsilcileri ile sektörün sorunlarını konuşmak, istişare etmek için bir araya geldik. Sivas Belediyesi olarak bu zorlu süreçte hemşerilerimize ‘neler yapabiliriz, yükü nasıl omuzlayabiliriz’ onun çalışmalarını yapıyoruz. Dertleri paylaşarak, bu zor süreci birlik ve beraberlik içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar ile atlatacağız” dedi.



“1540 esnafımıza geri ödemesiz toplamda 1 milyon 518 Bin 500 TL nakit desteği sağladık”



Pandemi sürecinden etkilenen sektörlerin temsilcileri ile istişare toplantı öncesi pandemi sürecinde vatandaşa yönelik yapılan çalışmaları sıralayan Başkan Bilgin, “Merkezi hükümet tarafından alınan tedbirler kapsamında iş yerleri kapanan belediye kiracısı esnaflarımızın kapalı kaldıkları dönemde kiralarını almadık. Yine açık olmalarına rağmen genelge kapsamına girmemiş olanların da kira borçlarını 6 ay boyunca gecikme zammı olmaksızın erteledik. Bu kapsamda 1540 esnafımıza geri ödemesiz 1000 TL nakit desteği sağladık. Berber, kuaför, güzellik salonu, servis tur ve taşımacılık, pastane, kafe, restoran, lokanta, kantin, internet kafe, kahvehane, oyun salonu, pazarcı, spor salonları, düğün salonları gelinlikçiler, çeyiz, düğün organizasyoncuları, eğitim, danışmalık, özel eğitim, kreş, bakım evi ve ramazan davulcuları olmak üzere toplam 1540 vatandaşımıza destek sağladık. Belediye olarak 249 Özel Halk Otobüslerimize 258 bin 960 LT yakıt desteği sağladık. Bu da 1 Milyon 722 Bin TL'ye tekabül ediyor. Buna ek olarak Halk otobüsü esnaflarımızdan işgaliye bedelinde yüzde 50 indirim yaparak 420 biletten 210 bilete düşürdük” dedi.



Esnafa 1500 TL nakdi yardım



Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin esnafa yönelik destek paketini açıkladı. Bilgin; “Sivas Belediyesi olarak bu zor süreçte esnafımıza, çalışanımıza, tüccarımıza ne yapabiliriz diye tekrar bir araya geldik ekibimizle düşündük ve belli kararlar aldık. Genelge kapsamında işyeri kapanan esnafımıza bir defaya mahsus olmak üzere 1.500 TL nakdi destek yardımında bulunacağız. 2021 yılında belediye kiracılarına yeni zam yapmayacağız. Yine genelge kapsamında işyeri kapanan ve belediyemiz kiracısı olan esnafımızdan aralık, ocak ve şubat aylarında kira almayacağız. Belediyemiz kiracısı olup genelge kapsamına girmeyen esnafımızdan da aralık, ocak ve şubat ayı kiralarını faizsiz olarak öteleyeceğiz. Biz yerel yönetimler olarak yasanın bize verdiği imkânlar dâhilinde hatta imkânları da zorlayarak bu tip desteklere gelişen şartlara göre yapabileceğimiz her türlü desteğe devam edeceğiz. Yine bu kapsamda halk otobüslerine desteğimiz, onların sorunlarını çözmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Somutlaştığı zaman yine sizlerle paylaşacağız. Bizim bu süreçteki duruşumuz, esnafımıza şehrimize bakışımız, belediyemizin maddi imkânlarını zorlayarak sosyal belediyeciliği ön plana çıkarmak. Bu zor süreci birlikte göğüslemek adına bu yardım kararını aldık. Esnaflarımıza ve hemşerilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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