Raylı sistemli Demirağ OSB, ülke ekonomisine güç katacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Raylı sistemli Demirağ OSB, ülke ekonomisine güç katacak

DHA

Raylı sistemli Demirağ OSB, ülke ekonomisine güç katacak


Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın ekonomisine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla başlanan ve altyapı çalışmaları devam eden Demirağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve 'Lojistik Köy' projesi kentteki istihdamı artıracak. Altyapı aşamasında olmasına karşın 2 firmaya 600 milyon TL'lik yatırım alanının tahsil edildiği OSB bölgesinin yüzde 60'ının içinden raylı sistem geçecek. Böylece üretilen ürünlerin pazarlara taşınmasında kolaylık sağlanacak. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, "2024-2025 yılına kadar burada 15-20 bin işsize iş imkanı sağlamış olacağız. Tamamen bittiğinde ise istihdam rakamı 40 bine kadar çıkacak" dedi.
Kentteki 1'inci OSB'nin dolmaya başlaması nedeniyle hayata geçirilecek olan Demirağ OSB'de altyapı çalışmaları devam ediyor. 814 hektar alan üzerine 224 parselden oluşacak olan Demirağ OSB, içinden demiryolu ağı geçen ve Lojistik Köy'ün de yanında olduğu ilk OSB olma özelliğine sahip olacak. 2018'de ihale edilen OSB'nin 200 milyon TL'ye mal olacak altyapı çalışmalarının 2021'de tamamlanması planlanıyor. Daha şimdiden iki büyük firmaya 600 milyon TL'lik yatırım yapmak için yer tahsisi yapılan bölgede, tam kapasiteye geçtiğinde 40 bin kişiye istihdam sağlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demirağ OSB'nin kısa sürede önce tamamlanması için altyapı ödeneğinin gönderilmesi talimatını verdi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken de yönetimi ile birlikte şantiye alanını ziyaret ederek yüklenici firmadan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
'İŞSİZLİĞE CİDDİ ANLAMDA ÇARE OLACAK'
Yapılan çalışmalar hakkında Demirören Haber Ajansı'na bilgi veren STSO Başkanı Mustafa Eken, şöyle konuştu:
"Burası 814 hektar, 224 parselden oluşuyor. Alanın yüzde 60'ının içinden raylı sistem geçecek. Şu an için iki büyük firmaya 600 milyonluk bir yatırım alanı tahsil edildi. Cumhurbaşkanımızın, Sanayi Bakanımıza vermiş olduğu talimatla altyapı ödeneğinin bir an önce gönderilerek 2021 sonuna kadar da biteceğini Sayın Bakanımız Mustafa Varank ekonomi şurasında açıkladı. Ben başta Cumhurbaşkanımıza, Sanayi Bakanımıza, Valimize ve Belediye Başkanımıza ve tüm hemşehrilerimize ve odamızın kıymetli üyelerine teşekkür ediyorum. Bugün bulunduğumuz alan tamamen yeni uygulanacak ve faaliyete geçecek olan Demirağ Organize Sanayi bölgesi. Umarım tamamı da cazibe merkezi olur. İnşallah 2021'de kararnamesi imzalanmış, alt yapısı 2021 sonuna bitmiş ve yatırımcıların geldiği bir Demirağ'la işsizliği bitireceğiz. Sivas'ın 30-35 bin kadar işsizi var. Bu tür yatırımlar geldiğinde ancak işsizlik biter. Bu yatırımların gelmesiyle 2024-2025 yılına kadar da burada 15-20 bin işsize iş imkanı hedefimiz var. Tamamen bittiğinde ise istihdam rakamı 40 bine kadar çıkacak. Bu da ciddi anlamda işsizliğe çare olacaktır diye düşünüyoruz. Yönetim kurulumuzu çok önemsiyorum. Bu yolda inatla yürüdükleri için Demirağ Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyorum"
'RAYLI SİSTEMLE ÜRÜNLERİ GÖNDERMEK KOLAYLAŞACAK'
Sivas'ın yapılan çalışmalarda birlik ve berberlik gösterdiğini belirten Başkan Eken, "Sivas huzurlu bir kent ve İç Anadolu'nun en güvenli kentidir. Biliyorsunuz hızlı tren 2021 yılının 6'ncı ayında en geç harekete geçecek. Demirağ Organize Sanayi Bölgesi, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle özel teşvik uygulaması olan bir organize sanayi olması, Lojistik Köyün hemen dibinde yapılmasından dolayı farklı. 2021 yılı sonunda lojistik köyle Demirağ Organize Sanayi aynı anda bittiğinde bu bölgede belki de bu imkana sahip tek il oluyoruz. İçinden raylı sistem geçiyor. Firmanın ürettiği ürünleri direk limana, demiryoluna gönderme şansı var. Yani yatırımcının burayı tercih etmesi için çok sebep var. Buranın bu hale gelmesi için çok emek var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şimdi de bize görev düşüyor. Buranın alt yapısının hızlandırılıp bitmesi, gelen yatırımcıya yer gösterilmesi ve fabrikaların bacalarının tütmesi hedefimiz. Bizler de görevimizi üstlendik. Herkes görevini yaptı, yapmaya da devam ediyor. Tüm Türkiye'ye ve dünyaya buradan çağrı yapıyoruz. Sivas artık yatırım yapılacak cazibe illerinin başında geliyor" diye konuştu.DHA-Ekonomi Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2020-12-05 09:59:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivaslılar, 56 saatlik kısıtlama öncesi tatlı su çeşmelerine akın etti
YEREL HABERLER Sivaslılar, 56 saatlik kısıtlama öncesi tatlı su ...
Sivas Belediyesinden esnafa 1500 TL nakdi yardım Sivas Belediyesi pandemi sürecinden etkilenen sektörlerin temsilcileri ile istişare toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Sivas Belediyesinden esnafa 1500 TL nakdi ...
Sivas Belediyesi'nden esnafa pandemi desteği
YEREL HABERLER Sivas Belediyesi'nden esnafa pandemi desteği
Vali Ayhan artık Sivaslı Sivas İl Genel Meclisi, Valilik görevinden önce de Sivas’ta uzun yıllar görev yapan Sivas Valisi Salih Ayhan’a fahri hemşerilik beratı verdi.
YEREL HABERLER Vali Ayhan artık Sivaslı Sivas İl Genel Meclisi, ...
Cumhuriyet Üniversitesi'nden engellilere destek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla VKS üzerinden düzenlenen panelde, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Yıldız, her zaman engellilere destek olduklarını ve olacaklarını vurguladı
YEREL HABERLER Cumhuriyet Üniversitesi'nden engellilere destek 3 ...
Sivas'ta bu kurum, boşanma artışını düşürdü Türkiye’nin ilk Aile Eğitim Merkezi, Sivas’ta yaşanan boşanma artışını durağan hale getirdi. Kadından şiddet gören 50 erkek ise Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne başvurdu.
YEREL HABERLER Sivas'ta bu kurum, boşanma artışını ...
Yasin Öztekin’den iddialı paylaşım! “Gruptan çıkacağız”
YEREL HABERLER Yasin Öztekin’den iddialı paylaşım! “Gruptan ...
Bu reyon bağışıklığı güçlendiriyor Sivas’ta bir esnaf vatandaşların soğuk algınlığı ve Covid-19 hastalığından korunmaları için antioksidan özelliği bulunan 5 sebzeden oluşan ‘Virüs Savar’ reyonu kurdu
YEREL HABERLER Bu reyon bağışıklığı güçlendiriyor Sivas’ta bir esnaf ...
El ve dudak çatlatan soğuklara dikkat Dermatolog Selma Uçar, kış aylarında dudak ve ellerde oluşan çatlaklarla ilgili yapılması gerekenleri anlattı
YEREL HABERLER El ve dudak çatlatan soğuklara dikkat Dermatolog ...
Bülent Albayrak: "Gruptan çıkmamız lazım" Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak: "Takımım inanılmaz mücadele etti" "Tel Aviv'e final maçı oynamaya gideceğiz"
YEREL HABERLER Bülent Albayrak: "Gruptan çıkmamız lazım" Sivasspor ...
Demir Grup Sivasspor - Villarreal maçının ardından
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Villarreal maçının ardından
Unai Emery: "Gruptan çıkma amacımıza ulaştık" Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery: "Takım olarak savaştık" "Bu galibiyet takıma güven verdi"
YEREL HABERLER Unai Emery: "Gruptan çıkma amacımıza ...
Demir Grup Sivasspor - Villarreal: 0-1
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Villarreal: 0-1
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 - Villarreal: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 - Villarreal: 1 (Maç ...
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 - Villarreal: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 - Villarreal: 0 (İlk ...
Demir Grup Sivasspor - Villarreal (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Villarreal (FOTOĞRAFLAR)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 - Villarreal: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 - Villarreal: 0 (Maç ...
Destek eğitimi alan engelli öğrencilere sürpriz eğlence
YEREL HABERLER Destek eğitimi alan engelli öğrencilere sürpriz ...
3 kez kanseri yenen Durukan'a bilgisayar desteği
YEREL HABERLER 3 kez kanseri yenen Durukan'a bilgisayar desteği
Sivas’ta İl Risk Azaltma Planı hazırlama çalıştayı düzenlendi Sivas’ta meydana gelebilecek doğal afetlere karşı alınabilecek önlemleri görüşmek üzere İl Risk Azaltma Planı Hazırlama çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER Sivas’ta İl Risk Azaltma Planı hazırlama çalıştayı ...
3 kez yendiği kanserle mücadelesi sürüyor
YEREL HABERLER 3 kez yendiği kanserle mücadelesi sürüyor
Kale projesi Sivas’ın çehresini değiştirecek Sivas Belediyesi'nin, Gök Medrese ile Ulu Cami'yi bütünleştirecek Kale Projesi çalışmasında yüzde 75 seviyesine ulaşıldı
YEREL HABERLER Kale projesi Sivas’ın çehresini değiştirecek Sivas ...
Covid-19, sergileri sanal ortama taşıdı Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Şükran Bulut, “Renkler Varsa İmkânsız Diye Bir Şey Yoktur” isimli resim çalışmasını pandemi nedeniyle sanal ortamda sanat severlerle buluşturdu
YEREL HABERLER Covid-19, sergileri sanal ortama taşıdı Cumhuriyet ...
Ölen kedisi için 3 gün ağladı Sivas ‘ta ölen kedisi için 3 gün ağladığını Vali’ye anlatan 76 yaşındaki engelli kadın, yürekleri ısıttı.
YEREL HABERLER Ölen kedisi için 3 gün ağladı Sivas ‘ta ölen kedisi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X