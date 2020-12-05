Sivas'ta kısıtlama sessizliği



Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent merkezi sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklar boş kalırken, polis ekipleri ve mahalle bekçileri belirledikleri güzergahlarda uygulama yaptı. Alınan yasak kararına vatandaşların genellikle uyduğu görüldü. Kentin en yoğun bölgelerinden olan Cumhuriyet Meydanı, İnönü Bulvarı ve Atatürk Caddesi'ndeki sessizlik dron ile havadan da görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN

2020-12-05 12:51:52



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