Sivas'ta oluşan kırağı gölgede kar, güneşte bahar görüntüsü verdi



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, eksi 4 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kentte sabah saatlerinde hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düşmesi kırağıya neden oldu. Kardeşler Mahallesi 33'üncü Sokak'taki manzara ise görenleri ise şaşırttı. Güneşin kendini göstermesiyle kırağı erimeye başladı ancak gölgede kalan alanlar, kar yağmış izlenimi verdi.

Bölgedeki parkta oluşan beyaz görüntü güzel bir manzara sundu.

DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2020-12-05 14:37:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.