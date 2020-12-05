Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı Sivas Belediyesi kısıtlama sürecinde sokak hayvanlarını unutmayarak mesire alanları ve muhtelif yerlere yem bıraktı

Sivas Belediyesi kısıtlama sürecinde sokak hayvanlarını unutmayarak mesire alanları ve muhtelif yerlere yem bıraktı.

Sivas Belediyesi Sivas’ta hava sıcaklıkları hissedilir derece de düşmesi ve sokağa çıkma kısıtlaması ile sokak hayvanlarının yiyecek ve barınma sıkıntısı yaşamaması için harekete geçti. Sivas Belediyesi tarafından kentte sokak hayvanlarının beslenmesi için mesire alanları ve muhtelif yerlere yem bırakıldı.

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