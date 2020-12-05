Sivasspor'da Yasin Öztekin'in testi pozitif çıktı



SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor'da, Trabzonspor maçı öncesi futbolculardan Yasin Öztekin ile 1 personelin testi pozitif çıktı.

Üst üste gelen koronavirüs vakaları nedeni ile sıkıntı yaşayan Sivasspor'da bugün yapılan testler sonucunda futbolculardan Yasin Öztekin de pozitif olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztekin, "Hissettiğim belirtilerin ardından yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi ama takımı bu süreçte yalnız bırakacağım için üzgünüm. En kısa sürede daha güçlü döneceğim" ifadelerini kullandı.

Kulüpten yapılan açıklamada ise 1 personelin de testinin pozitif çıktığı duyuruldu. DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-12-05 19:36:52



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