Sivasspor’da Yasin Öztekin korona virüse yakalandı Yasin Öztekin: “Sağlık durumum iyi”

DG Sivasspor’un tecrübeli futbolcusu Yasin Öztekin, korona virüse yakalandığını açıkladı.
Sivasspor'da korona virüs şoku yaşanıyor. Kırmızıbeyazlı kulüpte, virüsün bulaştığı futbolcu sayısı artarken, bu isimlerden birinin de orta saha oyuncusu Yasin Öztekin olduğu ortaya çıktı.
33 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, test sonucunun pozitif çıktığını ve izolasyona başladığını duyurdu. Öztekin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Hissettiğim belirtilerin ardından yaptırdığım Covid19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi ama takımımı bu süreçte yalnız bırakacağım için üzgünüm. En kısa sürede daha güçlü döneceğim.”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.