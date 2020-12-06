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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asgari ücretle çalışmak yerine kendi işinin patronu oldu

İHA

Asgari ücretle çalışmak yerine kendi işinin patronu oldu

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Kızılcakışla köyünde yaşayan Zekiye Odabaşı, asgari ücretle çalışmak yerine hayvancılık yapmaya başladığı işinde aylık 4 bin TL gelir elde ediyor.
Şarkışla ilçesi Kızılcakışla köyünde yaşayan 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Zekiye Odabaşı, 2016 yılında Genç Çiftçi projesiyle hayvancılık yapmaya başladı. Odabaşı, eşinin başka bir iş yapmasına rağmen kendi ayakları üzerinde durmak için tek başına iki inekle hayvancılığa başladı. Genç kadın, hayvanlarının sayısını 4 yıl içerisinde 8’e çıkarttı. Odabaşı, severek yaptığı işinden süt satarak aylık 7 Bin TL kazanırken 4 Bin TL kar ediyor. Odabaşı, çalışma azmiyle ailesinin takdirini toplarken çevresindeki kadınlara da çalışma azmiyle örnek oluyor.

“Zor diye bir şey yok, ben bu işi severek yapıyorum”
Zekiye Odabaşı, asgari ücreti düşük bulduğunu dile getirerek, işini severek yaptığını söyledi. Odabaşı, “Bu işe 4 yıl önce Genç Çiftçi projesinden aldığım 2 inekle başladım. Sonra çoğalttım 8 tane inek yaptım. Ben asgari ücreti sevmiyorum. Bu işi yapan evine, çocuklarına zaman ayırıyor. Güzel bir iş, hayvancılığın getirisi de güzel. Zor diye bir şey yok, ben bu işi severek yapıyorum. Çevremdekiler bu işle niye uğraşıyorsun diyorlar, geç evine otur diyorlar. Ben kimseyi dinlemiyorum. Ben de önceden bu işi çok zor görüyordum ama öyle değilmiş. Devletimizde hayvancılığa çok destek veriyor. Kimse inkar etmesin “ dedi.

“Bana bu giysim ve bu çizmem yakışıyor”
Yaz aylarında süt satışından 4 Bin lira kar elde ettiğini belirten Odabaşı, hedefinin çiftlik sahibi olmak olduğunu söyledi. Odabaşı, “Yaz aylarında 7 Bin lira süt satışından gelir elde ediyorum. 3 Bin lirasını hayvanlar yiyor, 4 Bin lirası bana kalıyor. Çok şükür devlet desteğinde fazla gelir elde ediyorum. Öte yandan süt ve buzağı desteği de alıyorum. Ben bunları hep alıyorum. İnsanlar köylerinde kalsınlar, ellerindekiler sahip çıksınlar. Elin işinden iş çıkmaz, rezillikten başka bir şey değil. Ben şehirde yaşayamam. Hedefim 20 tane inek. Çiftlik kurmak isterim ama gücüm yetmiyor. Ben Sivas kadınıyım, Anadolu kadınıyım. Bana bu giysim ve bu çizmem yakışıyor” dedi.

“Köydeki kadınlara örnek”
Genç kadının en büyük destekçisi annesi Türkan Parlak, kızının çalışma azmiyle köyde yaşayan kadınlara örnek olduğunu belirterek, “Kızım sabah erkenden kalkar, işlerini kendi yapar. Kimseye işlerini güvenmez. Sütünü sağar, karını elde eder. Çok şükür deyip, işine bakıyor. Köydeki kadınlara örnek“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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