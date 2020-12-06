Sivas’ta sokak hayvanları unutulmadı Sivas Off-road ve DASKUT Sivas il temsilciliği üyeleri, sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde doğada yaşayan hayvanları unutmadı.

Sivas Offroad ve DASKUT Sivas il temsilciliği üyeleri, sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde doğada yaşayan hayvanları unutmadı.

Sivas Offroad ve Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma (DASKUT) Sivas il temsilciliği üyeleri, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için seferber oldu. Hayvan sever vatandaşlar, kısıtlamanın başlamasıyla birlikte hayır severlerin destekleriyle aldıkları yaş ve kuru mamalarla kent merkezi başta olmak kırsal alanda yaşayan sokak hayvanlarını beslediler.



DASKUT il temsilcisi Mehmet Şahin, “Sokak hayvanlarına destek veren Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi başta olmak üzere ekmek fırınlarına ve hayır sever vatandaşlarımıza da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Eğer sizde bir minik dostumuzun karnını doyurmak isterseniz bağışlarınız ile bize destek olabilirsiniz. Bir paket mama da sen al kampanyamız devam ediyor. Eğer çevrenizde sahipsiz aç ve yaralı hayvanlar var ise bizi aramanız yeterli olacak“ dedi.

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