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Cumhuriyet Üniversitesine 12 Bin Euro hibe Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne Erasmus KA108 2020 projesi kapsamında 12 Bin Euro hibe tahsis edildi.

İHA

Cumhuriyet Üniversitesine 12 Bin Euro hibe Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne Erasmus KA108 2020 projesi kapsamında 12 Bin Euro hibe tahsis edildi.

– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne Erasmus KA108 2020 projesi kapsamında 12 Bin Euro hibe tahsis edildi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin ortağı olduğu, Uşak Üniversitesi’nin yürütücülüğünü yaptığı Erasmus KA108 2020 Konsorsiyum Toplantısı online olarak gerçekleştirildi. Toplantıya rektör Prof. Dr. Alim Yıldız ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Prof. Dr. Ali Aksu katıldı. Toplantıda Üniversitenin 45 yılda hem yabancı öğrenci sayısında hem de öğrenci ve personel hareketliliği konusunda iyi bir noktaya geldiği vurgulanırken, ilerleyen yıllarda bu sayının daha da artmasının beklendiği belirtildi.
Geçen sene Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne 15 bin Euro hibe tahsis edilirken bu rakam bu yıl 12 bin Euro oldu. Ayrıca 2021 yılı için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2021 Şubat ayında KA108 projesinin yürütücülüğü için başvuru yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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