Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maç programı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden DG Sivasspor’un Maccabi Tel Aviv maçı programı belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu altıncı ve son maçında perşembe günü İsrail deplasmanında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak Sivasspor’un seyahat ve medya programı açıklandı.

Buna göre kırmızıbeyazlı takım, yarın saat 10.00’da Nuri Demirağ Havalimanı'ndan özel uçakla İsrail’e gidecek. Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak ile deneyimli futbolcu Max Gradel, aynı gün Bloomfield Stadyumu’nda saat 16.30’da basın toplantısına katılacak. Kırmızıbeyazlılar, Maccabi ile oynanacak maçtan önce stadyumdaki son idmanı saat 17.00’da yapacak.

10 Aralık Perşembe günü oynanacak maçın ardından Sivasspor kafilesi, özel uçakla Sivas’a dönecek.

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