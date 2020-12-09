Sivasspor’dan PSG maçında sahadan çekilen Başakşehir’e destek

Medipol Başakşehir, Paris SaintGermain (PSG) maçının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun, Pierre Webo'ya ırkçı hakaretleri sonrası sahadan çekildi. DG Sivasspor Kulübü’nden de Başakşehir’e destek paylaşımı geldi.
Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında oynanan PSG Başakşehir müsabasının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun, Teknik Direktör Okan Buruk'un yardımcısı Pierre Webo'ya söylediği ırkçı ifadeler sonrası turunculacivertli takım soyunma odasına gitti.
Dünya gündemine bomba gibi düşen bu haber sonrası DG Sivasspor’dan, Başakşehir'e destek paylaşımı geldi. Kırmızıbeyazlı kulüp sosyal medya hesaplarından, “Irkçılık insanlık suçudur. Başakşehir, yanındayız” mesajını patlaştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.