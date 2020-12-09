Sivasspor’dan PSG maçında sahadan çekilen Başakşehir’e destek

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Medipol Başakşehir, Paris SaintGermain (PSG) maçının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun, Pierre Webo'ya ırkçı hakaretleri sonrası sahadan çekildi. DG Sivasspor Kulübü’nden de Başakşehir’e destek paylaşımı geldi.

Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında oynanan PSG Başakşehir müsabasının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun, Teknik Direktör Okan Buruk'un yardımcısı Pierre Webo'ya söylediği ırkçı ifadeler sonrası turunculacivertli takım soyunma odasına gitti.

Dünya gündemine bomba gibi düşen bu haber sonrası DG Sivasspor’dan, Başakşehir'e destek paylaşımı geldi. Kırmızıbeyazlı kulüp sosyal medya hesaplarından, “Irkçılık insanlık suçudur. Başakşehir, yanındayız” mesajını patlaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.