Sivas’ta ihracat virüse rağmen arttı Sivas´ta ihracat bu yılın 11 aylık döneminde dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına rağmen geçen yılın aynı dönemine kıyasla 458 bin dolar artarak 68 milyon 768 bin dolara yükseldi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas’ta ihracat virüse rağmen arttı Sivas´ta ihracat bu yılın 11 aylık döneminde dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına rağmen geçen yılın aynı dönemine kıyasla 458 bin dolar artarak 68 milyon 768 bin dolara yükseldi.

İHA

Sivas’ta ihracat virüse rağmen arttı Sivas´ta ihracat bu yılın 11 aylık döneminde dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına rağmen geçen yılın aynı dönemine kıyasla 458 bin dolar artarak 68 milyon 768 bin dolara yükseldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2020 yılının OcakKasım dönemine ilişkin ihracat verilerini açıkladı.
TİM verilerinden derlenen bilgilere göre Sivas´ta ihracat bu yılın 11 aylık döneminde dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına rağmen geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdi. 2019 yılının OcakKasım ayları arasında 68 milyon 310 bin dolar düzeyinde ihracatın gerçekleştirildiği Sivas´ta 2020 yılının aynı döneminde 68 milyon 768 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Sivas; Türkiye’de 2020 yılının 11 aylık verileri baz alınarak gerçekleştirilen ihracat sıralamasında 54´üncü sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivasspor’dan PSG maçında sahadan çekilen Başakşehir’e destek
YEREL HABERLER Sivasspor’dan PSG maçında sahadan çekilen ...
Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maç programı belli oldu
YEREL HABERLER Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maç programı belli oldu
Tekeri çıkan tomruk yüklü römork yan yattı Sivas’ta tekeri yerinden çıkan tomruk yüklü römork yan yattı, yaralanan olmayan kazada tomruklar boş alana devrildi
YEREL HABERLER Tekeri çıkan tomruk yüklü römork yan yattı Sivas’ta ...
Yumurtattepe bölge parkına dönüşecek
YEREL HABERLER Yumurtattepe bölge parkına dönüşecek
Sivas’ta yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oldu
YEREL HABERLER Sivas’ta yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oldu
Maccabi - Sivasspor maçını Andris Treimanis yönetecek
YEREL HABERLER Maccabi - Sivasspor maçını Andris Treimanis yönetecek
Cumhuriyet Üniversitesine 12 Bin Euro hibe Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne Erasmus KA108 2020 projesi kapsamında 12 Bin Euro hibe tahsis edildi.
YEREL HABERLER Cumhuriyet Üniversitesine 12 Bin Euro hibe Sivas ...
Din görevlilerine online seminer verildi Sivas İl Müftülüğü’nde görev yapan din görevlilerine “Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi” konulu online seminer verildi.
YEREL HABERLER Din görevlilerine online seminer verildi Sivas İl ...
İlçe milli eğitim müdürleri toplantısı gerçekleştirildi Sivas’ta aralık ayı ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı başkanlığında online olarak gerçekleştirildi.
YEREL HABERLER İlçe milli eğitim müdürleri toplantısı ...
Sivas’ta yaşatılan lahit mezar kültürü yok olmak üzere Sivas’ta yakın bir tarihe kadar yaşatılan lahit mezar kültürü, ustaları bir bir ölünce yok olma tehlikesi ile karşı karşıya
YEREL HABERLER Sivas’ta yaşatılan lahit mezar kültürü yok olmak ...
2021 yılı boyunca elektriği indirimli kullanacaklar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile CK Enerji Çamlıbel Elektrik arasında imzalanan protokolle 2021 yılı boyunca üniversite yerleşkesindeki bina ve tesislerde tüketilen elektrik ücretleri indirimli olarak fatura edilecek
YEREL HABERLER 2021 yılı boyunca elektriği indirimli ...
Tehdit edilen doktor hastasını bir şartla affetti Sivas’ta hastası tarafından tehdit edilen diş doktoru, bir Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisine burs vermesi şartı ile hastasını affetti
YEREL HABERLER Tehdit edilen doktor hastasını bir şartla ...
Hakan Arslan ligdeki ilk golünü attı
YEREL HABERLER Hakan Arslan ligdeki ilk golünü attı
Türkiye'den Çin’e giden ilk ihracat treni Sivas'ta
YEREL HABERLER Türkiye'den Çin’e giden ilk ihracat treni Sivas'ta
Sivas'ta kısıtlama sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk
YEREL HABERLER Sivas'ta kısıtlama sonrası cadde ve sokaklarda ...
Belediye kısıtlamayı avantaja çevirdi Sivas Belediyesi ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde cadde ve sokaklarda temizlik yaparak, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda sterilizasyon yaptı.
YEREL HABERLER Belediye kısıtlamayı avantaja çevirdi Sivas ...
Serpincik Göleti'nde su, 25 metre çekildi
YEREL HABERLER Serpincik Göleti'nde su, 25 metre çekildi
Yazıcıoğlu’nun anı ve hatıraları bu evde yaşatılacak BBP merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde bulunan evinin ‘Anı Evi’ne dönüştürülmesi çalışmalarında sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Yazıcıoğlu’nun anı ve hatıraları bu evde ...
Yüksek öğretimde üniversite özel sektör iş birliği
YEREL HABERLER Yüksek öğretimde üniversite özel sektör iş birliği
Dört bin yıllık 'apartman', zamana meydan okuyor Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan ve 4 bin yıllık olduğu düşünülen mağaralar, apartman şeklindeki görüntüsü ile dikkat çekerken keşfedilip turizme kazandırılmak için araştırmacıları bekliyor.
YEREL HABERLER Dört bin yıllık 'apartman', zamana meydan ...
Yüzmeye korktukları barajın üzerinde yürüyorlar Sivas’ın Ulaş içesinde vatandaşlar, kuraklığın etkisiyle suların çekildiği Karacalar barajının üzerinde yürüyorlar.
YEREL HABERLER Yüzmeye korktukları barajın üzerinde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X