Sivas’ta ihracat virüse rağmen arttı Sivas´ta ihracat bu yılın 11 aylık döneminde dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına rağmen geçen yılın aynı dönemine kıyasla 458 bin dolar artarak 68 milyon 768 bin dolara yükseldi.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2020 yılının OcakKasım dönemine ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

TİM verilerinden derlenen bilgilere göre Sivas´ta ihracat bu yılın 11 aylık döneminde dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına rağmen geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdi. 2019 yılının OcakKasım ayları arasında 68 milyon 310 bin dolar düzeyinde ihracatın gerçekleştirildiği Sivas´ta 2020 yılının aynı döneminde 68 milyon 768 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Sivas; Türkiye’de 2020 yılının 11 aylık verileri baz alınarak gerçekleştirilen ihracat sıralamasında 54´üncü sırada yer aldı.

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