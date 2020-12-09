Sivas’ta sanayi sitesinde korkutan yangın, 4 iş yerinin çatısı kullanılmaz hale geldi Sivas’ta sanayi sitesinde meydana gelen yangında 4 iş yerinin çatısını kullanılmaz hale geldi

Sivas’ta sanayi sitesinde meydana gelen yangında 4 iş yerinin çatısını kullanılmaz hale geldi.



Edinilen bilgilere göre yangın, gece saatlerinde 4 Eylül sanayi sitesinde yapı malzemeleri satan bir iş yerinin çatı kısmında meydana geldi. Yangın, kısa sürede 4 iş yerinin bulunduğu bloğun çatısını sardı. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın, 1 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı. Yangına müdahale eden 1 itfaiye eri dumandan etkilenerek rahatsızlandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri itfaiye erine müdahalede bulundu. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

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