Koronavirüse karşı etkisi, keçi sütüne talebi artırdı

Yasin KIRAS/İMRANLI (Sivas), (DHA)TÜRK bilim insanlarının yaptıkları araştırmada keçi sütünde bulunan bir proteinin koronavirüse karşı etkili olduğunun ortaya çıkması, talebi artırdı. Sivas'ta uzun yıllardır keçi yetiştiriciliği yapan girişimci Yılmaz Aslan, "Keçi sütünün koronavirüse karşı iyi geldiği ile alakalı yapılan açıklamaların ardından birçok yerden telefon aldık. Hem keçi sütü hem de keçi sütünden yapılan ürünlere talep arttı" dedi.

Türk bilim insanları yaptıkları yeni araştırmada keçi sütünde bulunan bir proteinin koronavirüse karşı etkili olduğunu keşfetti. Proteinin, koronavirüsün vücuda girmesini ve akciğerde `ACE2´ enzimine tutulmasını engellediği ortaya çıktı. Araştırmayı yapan ekipten yüksek kimyager Bilal Çakır, bu proteinden ilaç yapılması gerektiğini söylemesinin ardından keçi sütüne olan ilgi arttı. Sivas'ın İmranlı ilçesinde yaşayan ve kurduğu keçi çiftliğinde süt ve süt ürünleri satan Yılmaz Aslan, son bilgilerle talebin arttığını söyledi. Yaklaşık 200 `saanen´ cinsi keçinin sağımının gerçekleştirildiği çiftlikte 2020 yılı içerisinde 135 ton süt üretildi.

'BİRÇOK İLDEN TELEFON ALDIK'

Yapılan açıklamaların ardından keçi sütüne talebin arttığını belirten Yılmaz Aslan, "Marmara Üniversitesi'ndeki bir grup bilim insanı keçi sütü ve ürünlerinde bulunan bir proteinin koronavirüse iyi geldiğiyle alakalı bir açıklama yaptı. Sonrasında da birçok yerden telefon aldık. Hem keçi sütü hem de keçi sütünden yapılan ürünlere talep arttı. Bugün de yılın son sağımını yapıyoruz. Artık keçilerimizi biraz dinlendireceğiz. Gelecek yıl yüzde yüz kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. 9 ay boyunca günlük 750 litre keçi sütümüz olacak. Bu sene yaklaşık olarak 135 bin litre yani, 135 ton süt ürettik. Şu ana kadar da hiçbir ürünümüz elimizde kalmadı. Yalnızca İstanbul ve Ankara değil, Kars, Iğdır, Mersin ve Hatay'da sabit müşterilerimiz var. Onlar artık ailemizin bir parçası oldular" diye konuştu.

'YÜKSEK HİJYEN ŞARTLARINDA ÜRETİYORUZ'

Üretimin yüksek hijyen şartları altında yapıldığını aktaran Aslan, "Keçilerin kulaklarında bulunan bir sistemle bilgisayardan nerde sağıldığını, her keçiden günde kaç litre süt aldığımızı görüyoruz. Bu sistemle 10 dakikada 24 keçi sağılıyor. Teker teker giriyorlar. Zaman kaybı olmaması için tüm sistem yukarı kalkıyor ve hepsi aynı anda dışarı çıkıyor. Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak çok yüksek hijyen şartlarıyla çalışıyoruz. Sağılan süt kapalı ortamda otomatik olarak süt kaynatma tankına gidiyor. Burada süt kaynadıktan sonra mayalama tankına gidiyor. Mayalanma işlemi tamamlandıktan sonra elle müdahale yapıyoruz. Tesisimiz hijyen şartları açısından Avrupa Birliği kriterlerine uygundur. Halk arasında keçi sütünün koktuğuna dair bir inanış var. Bu kesinlikle yanlış bir bilgidir. Her süt sağlıklı ortamda sağılmazsa kokar. Süt açık alanda sağıldığı zaman sağıldığı ortamın kokusunu alır. Biz de öyle bir ortam yoktur. Müşterilerimiz ürünlerimizde sadece keçinin süt aromasını alırlar" diye konuştu.

AŞIK VEYSEL DİNLETİYOR

Çiftlikte keçilerine her gün Aşık Veysel türküleri dinlettiğini söyleyen Aslan, "Keçiler de artık Aşık Veysel dinlemeye alıştılar. Onlar da artık Sivaslı oldu. Sivaslı olup da Aşık Veysel'i sevmeyen yoktur. Artık saanen keçileri de Sivaslı. Sağım sırasında sürekli müzik çalıyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Yasin KIRAS

