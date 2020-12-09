Sivasspor, İsrail’e uçtu

DG Sivasspor, yarın deplasmanda Maccabi TelAviv ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçı için İsrail’e gitti.

Kırmızıbeyazlı ekip, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan özel uçakla İsrail’e hareket etti. Sivasspor’da, sakatlıkları bulunan Jorge Felix, Serhiy Rybalka ve korona virüse yakalanan 5 futbolcu dışında diğer oyuncular kafilede yer aldı. Öte yandan kafileye Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Kırmızıbeyazlı ekipte yardımcı antrenör Bülent Albayrak ve futbolcu Max Gradel, bugün TSİ 16.30’da karşılaşmanın oynanacağı Bloomfield Stadyumu’nda basın toplantısı düzenleyecek. Sivasspor, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da TSİ 17.30’da bu statta gerçekleştirecek.

Yarın oynanacak olan maç Sivasspor ve Türkiye için büyük önem arzu ediyor. Kırmızıbeyazlılar yarın rakibini yendiği durumda gruptan çıkacak ve ülke puanına da büyük katkı sağlayacak.

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