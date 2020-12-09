Sivasspor’a Maccabi maçı öncesi büyük şok! 3 futbolcu korona virüse yakalandı

DG Sivasspor Kulübü, 3 futbolcunun korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında yarın deplasmanda Maccabi TelAviv ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Kırmızıbeyazlılar, takıma yapılan korona virüs testleri neticesinde 3 futbolcuda pozitif sonuca rastlandığını duyurdu.
Sivasspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Maccabi TelAviv maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize dün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve daha önce pozitif çıkıp karantina sürecini tamamlamış 2 oyuncumuzun da testi yeniden pozitif çıkmıştır. Böylelikle toplam 3 oyucumuzda pozitif vakaya rastlanılmıştır. 3 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri kullanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.