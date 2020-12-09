Sivasspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı



SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor'da daha önce 2'si koronavirüsü atlatmış 3 futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Süper Lig ve Avrupa Ligi gruplarında yoğun bir maç temposundan geçen Demir Grup Sivasspor, koronavirüs nedeni ile sıkıntılı günler geçiriyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yanı sıra bir çok oyuncusundan bu nedenle dönem dönem yararlanamayan Sivasspor'da Maccabi Tel Aviv maçı öncesi yapılan yeni testlerde 3 futbolcuda daha vakaya daha rastlandı. Bunlardan ikisinin daha önce testi pozitif çıkarak tedavi sürecini tamamlayan oyuncular olduğu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuların tedavilerine başlandığı belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-12-09 10:57:30



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