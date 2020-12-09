Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv deplasmanında Sivasspor’un Avrupa kaderi belli olacak!

DG Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son maçında yarın akşam deplasmanda İsrail ekibi Maccabi TelAviv ile karşılaşacak. Sivasspor'a gruptan çıkabilmesi için mutlak galibiyet gerekiyor.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. haftasında Sivasspor, yarın deplasmanda Maccabi TelAviv’e konuk olacak. Bloomfield Stadyumu’nda TSİ 23.00’te başlayacak müsabakayı Letonya Futbol Federasyonu’ndan Andris Treimanis yönetecek. Geride kalan maçlarda 6 puan toplayabilen kırmızıbeyazlılar, grupta 3. sırada yer alıyor. Rıza Çalımbay’ın takımı, bu puanları Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ı gruptaki iki maçta da mağlup ederek hanesine yazdırdı.
Maç Türkiye için büyük önem arzu ediyor
Yarın oynanacak olan maç Sivasspor ve Türkiye için büyük önem arzu ediyor. Kırmızıbeyazlılar yarın rakibini yendiği durumda gruptan çıkacak ve ülke puanına da büyük katkı sağlayacak.
10 eksik var
Kırmızıbeyazlılarda bu zorlu mücadele öncesi 10 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve Jorge Felix’in yanı sıra korona virüs testleri pozitif çıkan sekiz futbolcu Maccabi TelAviv karşısında takımlarını yalnız bırakacak.
Avrupa’daki 14. maç
Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Maccabi TelAviv mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 14. maçına çıkacak. Kırmızıbeyazlı ekip, geride kalan 13 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 15 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 28 gole engel olamadı.
Yiğidolar’ın golcüsü Kayode
Nijeryalı futbolcu Olarenwaju Kayode, bu sezon Avrupa sahnesinde attığı 4 golle kırmızıbeyazlı takımın en golcü ismi konumunda yer alıyor. Kayode’yi 2 golle Arouna Kone, 1’er golle Caner Osmanpaşa, Mustapha Yatabare ve Max Gradel takip ediyor.
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