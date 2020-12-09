Geliştirdiği teoremler kendi soyadı ile bilim literatürüne girdi CÜ Sağlık Hizmetleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Kaya’nın geliştirdiği ve kendi soyadını verdiği teoremler ACS dergisinde yayınladı

CÜ Sağlık Hizmetleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Kaya’nın geliştirdiği ve kendi soyadını verdiği teoremler ACS dergisinde yayınladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nın çalışmaları neticesinde yeni teoremler geliştirildi. Çalışmalara Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nihat Karakuş’un da katkı sundu. Cumhuriyet Üniversitesi ve Almanya Institut für Theoretische Chemie Universitt Stuttgart iş birliğiyle yürütülen ve yaklaşık bir yıldır devam eden, yürütücülüğünü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Kaya ve Stuttgart Teorik Kimya Enstitüsü’nde görevli ünlü Teorik Kimyacı Prof. Laszlo von Szentpaly’nin yaptığı çalışmalar sonucunda yeni denklemler, teoremler ve kimyasal reaktivite yaklaşımları ortaya konuldu. Yapılan çalışmalarda hesaplamalı kimya programlarının kullanımını gerektiren kısımlarda ise Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nihat Karakuş katkı sundu. Çalışmalara ilişkin ilk yayın kimya alanının en prestijli grubu olan American Chemical Society’nin Journal of Physical Chemistry dergisinde yayımlandı. Kendi soyadını verdiği teoremlerle ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Kaya, “Geçmişte ortaya konulan ve kusursuzmuş gibi aktarılan bazı elektronik yapı prensiplerinin eksikliklerini bulduk. Kimyasal reaktivite analizi için yeni teoremler geliştirdik. 2021 yılında bu teoremler ve uygulamalarıyla ilgili pek çok makale yazmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

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