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Sivas’ta yüksek kesimler beyaza büründü, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü Sivas kent merkezinde yüksek kesimlerde sis etkili olurken görüş mesafesi ise yer yer 10 metreye kadar düştü

İHA

Sivas’ta yüksek kesimler beyaza büründü, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü Sivas kent merkezinde yüksek kesimlerde sis etkili olurken görüş mesafesi ise yer yer 10 metreye kadar düştü

Sivas’ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürürken, etkili olan sisle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Divriği ilçesinde bir koyun sürüsüyse otlanırken kara yakalandı.
Sivas’ta geçtiğimiz gece etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sisse yüksek kesimleri esir aldı. Yaklaşık bin 700 rakımlı Nuri Demirağ Havalimanı bölgesinde yoğun sis etkili oldu. Karla kaplı bölgede görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte dikkatli seyretti. Yoğun sisin etkisiyle yaşanan trafik kazasındaysa 3 kişi yaralandı. Öte yandan Divriği ilçesinde geçtiğimiz gün hayvanlarını otlatan Ümit Yalçın da kar yağışına yakalandı. Oluşan güzel görüntüyü Yalçın cep telefonu kamerası ile kaydetti. Gürün ilçesinde bir çobansa sürüsünü karla kaplı arazide otlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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