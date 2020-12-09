Sivasspor yöneticisi Özgü, eşi ve oğlu kazada yaralandı



Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVASSPOR Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Emre Özgü'nün cipi, trafiğe kapalı yolda çukura düştü. Kazada Özgü ile yanındaki eşi ve oğlu yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yakınlarında meydana geldi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Maccabi Tel Aviv karşılaşması için takımla İsrail'e gitmek için aracıyla havaalanına hareket eden Sivasspor Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Emre Özgü, 58 DD 444 plakalı cipi ile trafiğe kapalı yola girdi. Özgü'nün karşısına çukur çıktı. Cip, çukura düştü. Kazada Emre Özgü ile eşi Esra Özgü ve oğlu Özgür Özgü yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2020-12-09 13:50:24



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