Ağaç dalı üzerinde vaşak ölüsü bulundu

'Ne, 28 yıl mı? Çıldırmış olmalıyız!'

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, bir ağaç dalının üzerinde ölü bulundu.

Sivas'ta merkeze bağlı Hıdırnalı köyü yakınlarında bir ağaç dalının üzerinde vaşak ölüsü bulundu. Arazide gezen köylülerden Ramazan İmece, bölgede nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan vaşağın ölüsüyle karşılaştı. Avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen vaşağın vücudunda yaralar bulunuyor. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2020-12-09 13:54:09



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