Sivas Belediyesi, sıfır atık belgesi almaya hak kazandı Sivas Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.

Sivas Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.

Sivas Belediyesi temiz, gelişmiş bir Sivas ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla hayata geçirilen projeyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı. Düzenli Depolama sahasında gerçekleştirilen belge takdim törenine Sivas Valisi Salih Ayhan,Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Başkan Yardımcısı Kayhan Işık,Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Doğan ile protokol üyeleri katıldı. Düzenlenen törenle Sivas Valisi Salih Ayhan Sıfır Atık Belgesini Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e takdim etti.

Program öncesi Vali Ayhan, Başkan Bilgin ve il protokolü Düzenli Depolama Sahası ve Tıbbi Atık Bertaraf tesisini gezerek Başkan Yardımcısı Kayhan Işık'tan bilgi aldı.

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