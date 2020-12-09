Nadir görülen vaşak ölü bulundu

'Ne, 28 yıl mı? Çıldırmış olmalıyız!'

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Sivas’ın merkeze bağlı Hıdırnalı köyünde vatandaşlar, ağaç dalında asılı durumda ölmüş vaşak buldu.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Hıdırnalı köyünde yaşayan Ramazan İmece, bir ağacın dalında asılı vaziyette nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ölüsüyle karşılaştı. Üzerinde yaralar bulunan vaşağın, bilinçsiz avcılar tarafından vurulduğu veya bir şekilde dallara takılarak öldüğü düşünülüyor.

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