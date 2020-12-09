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SİVAS, (DHA) UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6'ncı hafta maçında yarın Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak Sivasspor, İsrail'e ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki son sınavı için Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan özel uçakla hareket eden Sivasspor, Tel-Aviv Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Otobüsle havalimanından ayrılan Sivasspor, kamp yapacağı otele geçti. Kırmızı-beyazlılar TSİ18.00'de Bloomfield Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

Son hafta maçları öncesi Sivasspor 6 puanla grupta 3'üncü sırada yer alırken, ev sahibi Maccabi Tel-Aviv ise 8 puanla 2'nci sırada bulunuyor. Sivasspor rakibini mağlup ettiği takdirde Villarreal'in ardından gruptan çıkmayı başaran ikinci takım olacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kafilenin Sivas'tan ayrılması

Sivasspor'un İsrail'e iniş görüntüleri

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-12-09 15:29:08



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