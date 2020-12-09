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Sivasspor, İsrail'e ulaştı

DHA

Sivasspor, İsrail'e ulaştı


SİVAS, (DHA) UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6'ncı hafta maçında yarın Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak Sivasspor, İsrail'e ulaştı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki son sınavı için Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan özel uçakla hareket eden Sivasspor, Tel-Aviv Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Otobüsle havalimanından ayrılan Sivasspor, kamp yapacağı otele geçti. Kırmızı-beyazlılar TSİ18.00'de Bloomfield Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.
Son hafta maçları öncesi Sivasspor 6 puanla grupta 3'üncü sırada yer alırken, ev sahibi Maccabi Tel-Aviv ise 8 puanla 2'nci sırada bulunuyor. Sivasspor rakibini mağlup ettiği takdirde Villarreal'in ardından gruptan çıkmayı başaran ikinci takım olacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kafilenin Sivas'tan ayrılması
Sivasspor'un İsrail'e iniş görüntüleri
DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2020-12-09 15:29:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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