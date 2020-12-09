Sivasspor, Maccabi maçı için İsrail’e ulaştı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçında yarın Maccabi TelAviv ile karşılaşacak DG Sivasspor, İsrail’e ulaştı.
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son sınavı için TelAviv Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Kırmızıbeyazlı ekip kamp yapacağı otele yerleşti. Yiğidolar TSİ 18.00'de Bloomfield Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.
Maccabi TelAviv ile Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçında yarın TSİ 23.00'te Bloomfield Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak.
Tek yol galibiyet
Son hafta maçları öncesi Sivasspor, 6 puanla grupta 3. sırada yer alırken, ev sahibi Maccabi TelAviv ise 8 puanla 2. sırada bulunuyor. Yiğidolar rakibini mağlup ettiği taktirde Villarreal'ın ardından gruptan çıkmayı başaran ikinci takım olacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.