2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - 1922 Konyaspor: 1

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 14. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında 1922 Konyaspor ile 11 berabere kaldı.



Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin xx, Suat Fidan xx, Vedat Hoşnam xx

Sivas Belediyespor: Yunus Emre Kırdal xxx, Şeyhmus Abdulkadir Aksu xx (Murat Akgül dk. 76 x), Muhsin Polat x, Ali Say xx (Eyyüp Öztep dk. 82 ?), Uğur Mustafa Türk xx, Emre Şahin xx (Volkan Eğri dk. 56 x), Furkan Sağman xx (Muhammet Gundak dk. 46 xx), Mehmet Fatih Ayık xx, Cumhur Yılmaztürk x (Mustafa Aydın dk. 46 xx), Şevki Çınar xx, Fatih Çolak xxx

1922 Konyaspor: Mücahit Atalay xxx, Fatih Mankır xx, Adem Eren Kabak xxx, İsmail Güven x, Mehmet Ali Can xx (Seddar Karaman dk. 46 x), Maksut Taşkıran xx, Savaş Polat xx, Cihat Aktaş xx, Görkem Şimşek xx, Mehmet Gaffar Öz x (Hamit Kulya dk. 46 x), Can Demir Aktav xxx

Goller: Can Demir Aktav (dk. 64) (1922 Konyaspor), Fatih Çolak (dk. 90) (Sivas Belediyespor)

Sarı kartlar: Cumhur Yılmaztürk, Fatih Çolak, Ali Say, Şeyhmus Aksu, Murat Akgül (Sivas Belediyespor), Savaş Polat, Maksut Taşkıran, Mücahit Atalay (1922 Konyaspor)

