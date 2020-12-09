Rıza Çalımbay’dan Başakşehir’e destek

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DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Webo'ya, Paris SaintGermain maçının 4. hakemi tarafından yapılan ırkçı söylemlerle ilgili destek paylaşımında bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Fransa’da oynanan Paris Saint Germain Medipol Başakşehir karşılaşmasında, 4. hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun, turunculacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk'un yardımcısı Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

Bu olayın ardından Başakşehir’e her yerden destekler gelirken, bir destek mesajı da Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay paylaştı. Çalımbay, sosyal medya hesabındaki mesajında, “Dün gece yaşanan olayı şiddetle kınıyorum. No to racism! Respect!” yazdı.

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