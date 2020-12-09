Bir mahallenin karantinası sona erdi Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kızılelma köyünde bulunan Merkez mahallesinin Covid-19 karantinası sona erdi

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Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kızılelma köyünde bulunan Merkez mahallesinin Covid19 karantinası sona erdi.

Sivas Valiliği tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, Covid19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla karantinada bulunan Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kızılelma köyündeki Merkez Mahallesinde karantina sonrası sosyal izolasyon sağladığı için karantinasının kaldırıldığı açıklandı.

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