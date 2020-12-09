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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bankamatikten çektiğini düşündüğü maaşını bulamayınca ekipleri alarma geçirdi

İHA

Bankamatikten çektiğini düşündüğü maaşını bulamayınca ekipleri alarma geçirdi

Sivas’ta yaşlı bir kadın bankamatikten çektiğini düşündüğü 700 lira maaşını çantasında bulamayınca ekipleri alarma geçirdi.

Olay, İnönü Bulvarı'nda bankamatiklerin bulunduğu alanda meydana geldi. Daha önce özel bir otelde bulaşıkçı olarak çalışan Nimet Delibaş (51) maaşının bir kısmını çekmek için bankamatiğe gitti. Burada parasını çekerek yanına aldığını düşünen Delibaş, bölgeden uzaklaşarak bir cep telefonu bayisine gitti. Buradaki işini halleden Delibaş, daha sonra kızının telefon faturasını yatırmak üzere başka bir iş yerine gitti. Delibaş, parasını çantasında bulamayınca hızla parasını çektiğini düşündüğü bankamatiğe koştu. Burada yaptığı incelemelerde parayı bankamatikte bulamayan Delibaş, parasının çalındığını düşünerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede yaptığı incelemede herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı. Bankamatiğin parayı tekrardan aldığı düşünülürken ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşlı kadın gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hafızam kaldırmıyor, kaldırmıyor" dedi.

Maaşı bulunmayınca duygulandı
Nimet Delibaş, 700 liranın maaşı olduğunu ifade ederek, “İşlemimi yaptım paramı kendim almadım unuttum. 700 lira para çektim ama almadım unuttum. Hiç aldığımı hatırlamıyorum. Çünkü alsam bilirim. Diğer bankamatikte işlem yaptım, iki işlemi de yapınca kafam karıştı. Kontur yükledim geri dönüşte parayı şeye yatıracaktım ki elimi çantama attım para yok. Ben hiç çekmedim ki almadım ki dedim. Otelde çalışıyordum, bulaşık yıkıyordum maaşım o para benim. Maaşımdı o benim. Kızımın telefon faturasını yatıracaktım. Hafızam kaldırmıyor, kaldırmıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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