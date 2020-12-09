Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv maçına hazır

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, (DHA)UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6'ncı maçında yarın Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak yönetiminde Bloomfield Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman; top kampa, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Kırmızı-beyazlılar, idmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyeme başladı.
Maccabi Tel-Aviv ile Demir Grup Sivasspor UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6'ncı hafta maçında yarın TSİ 23.00'te Bloomfield Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2020-12-09 21:28:08
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