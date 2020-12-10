Sivas'ta sis ve buzlanma kazalara yol açtı: 3 yaralı



Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, buzlanma oluşan yolda, sis nedeniyle görüş mesafesinin de düşmesiyle 9 araç yol dışına çıkarken, bazı araçlar da birbirine çarptı. Kazalarda 3 kişi yaralandı.

SivasMalatya yolu Yağdonduran Geçidi yakınlarında sabah saatlerinde buzlanma oluştu. Malatya yönüne giden 9 araç, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yol dışına kaydı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü bölgede bazı sürücüler, zincir takmak için araçlarını durdurmaya çalıştığı sırada, arkadan gelen araçlar çarptı. Otomobil, kamyon, kamyonet, hafif ticari araç ve minibüsün de karıştığı kazalarda 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Buzlanmanın yaşandığı bölgede karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Hasar gören araçların çekiciyle bölgeden kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-12-10 12:49:25



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