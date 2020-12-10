

Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından hazırlanan 2 TIR'lık yardım malzemesi, Suriye'yedeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Sivas Şubesi'nce 'Rotamız iyilik, yükümüz insanlık' sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında, Sivas'tan 2 TIR dolusu çeşitli yardım malzemeleri toplandı. Malzemelerin Suriye sınırına gönderilmesi için program düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı Tarihi Jandarma Binası önünde düzenlenen programa Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve İHH yetkilileri katıldı.

Programda konuşan Vali Ayhan, "İHH İnsani Yardım Vakfı'nın hem ilimiz de hem ülkemiz de hem de dünyanın dört bir tarafında, hassasiyeti yüksek bir isim olduğunu görüyoruz. Avrupa medeniyeti genetiğinde olan ırkçılığını farklı ortamlarda olsa zuhur ediyor. Ama Türk milleti, Türk-İslam kültürünü benimsemiş bu millet, sadece bulunduğu coğrafyada değil gönül coğrafyasında mazluma el uzatma da gönlünün yüreğinin bir parçasını ona götürmekte mahirdir" dedi.

İHH İnsanı Yardım Vakfı Şube Başkanı Efe Zileli ise "Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Dünyanın farklı coğrafyalarında devam eden savaşlar, çatışmalar, kuraklık, doğal afetler gibi birçok nedenden milyonlarca insan zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor. Komşumuz Suriye 2011'den bu yana savaşta. Suriye'de her 10 kişiden 6'sı şiddetli yoksulluk içerisinde yaşıyor. Onlar sadece yokluğu değil acıyı da yaşıyorlar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından edilen dua sonrası yardım TIR'ları ile yola çıkıldı.

DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2020-12-10 15:24:48



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