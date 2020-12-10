Sivas'ta yoğun sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu

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Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS (DHA)SİVAS'ta akşam saatlerinde etkili olan sis, tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Sivas´ta sis etkisini gösterdi. Kent merkezi ve çevresinde, akşam saatlerinde görülen yoğun sis nedeniyle trafik akışı yavaşladı. Merkezde oluşan yoğun sis tabakasıyla görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü görüldü. Sis nedeniyle zorlanan sürücüler, otomobilleriyle ilerlemekte güçlük çekti. Sisli hava tarihi kent meydanında ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bu anı fırsat bilenler kent meydanında bol bol fotoğraf çektirdi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2020-12-10 21:34:17



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