Sivasspor’da kaleci Ali Şaşal’a futbolcu forması yaptırıldı Sivasspor’dan maç öncesi flaş paylaşım!

DG Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı maç öncesi flaş bir paylaşım yaptı. Kırmızıbeyazlılar yedek kaleci Ali Şaşal Vural’a futbolcu forması yaptırdığını duyurdu.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son maçında deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Sivasspor’a gruptan çıkabilmesi için mutlak galibiyet gerekiyor.

Kırmızıbeyazlı kulüp maç öncesi sosyal medya hesaplarından flaş bir paylaşım yaptı. Yiğidolar, takımdaki çok sayıda eksik futbolcu nedeniyle yedek kaleci Ali Şaşal Vural’a futbolcu forması yaptırdığını duyurdu. Yapılan paylaşıma, "Maccabi TelAviv maçı öncesi yedek kulübemizdeki 3 sporcumuzdan biri olan kalecimiz Ali Şaşal Vural formasıyla maça hazır" notu eklendi.

Öte yandan Sivasspor’un bu akşamki Maccabi karşılaşmasında kulübede, Kaleci Ali Şaşal Vural, Casimir Ninga ve Arouna Kone yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.