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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maccabi Tel Aviv-Sivasspor: 1-0

DHA

Maccabi Tel Aviv-Sivasspor: 1-0


Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)STAT: Bloomfield
HAKEMLER: Andris Treimanis (xx), Heralds Gudermanis (xx), Martins Svipsts (xx)
MACCABİ TEL AVİV: Tennabaum (xx)Kandil (xx), Hernandez (xx), Tibi (xx), Saborit (xxx) (Dk.85 Yeini), Peretz (xx), Golasa (xx) (Dk.74 Rikan x), Glazer (xx), Biton (xx) (Dk.63 Davidzada x), Pesic (xx) (Dk.85 Blackman x), Cohen (xx)(Dk.74 Ben Haim x)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (x)Robin Yalçın (x), Caner (xx), Appindangoye (xx), Camara (x), Gradel (xx), Claudemir (x) (Dk. 63 Kone x), Fayçal (xx), Hakan (xx), Yatabare (x), Kayode (xx)
GOL: Dk.66 Saborit (Maccabi Tel Aviv)
SARI KARTLAR: Tibi, Rikan, Tennabaum (Maccabi Tel Aviv) Fayçal, Appindangoye, Kone, Gradel, Yatabare (Sivasspor)UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında İsrail deplasmanında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor rakibine 1-0 mağlup oldu. Grup maçları sonunda 6 puanda kalan Sivasspor Avrupa macerasına veda ederken, Villarreal'in ardından gruptan bir üst tura çıkan ikinci takım Maccabi Tel Aviv oldu.28'inci dakikada Maccabi Tel Aviv atağında topla buluşan Cohen, ceza sahasına girmeden kaleye şutunu çekti, kaleci Samassa topu kontrol etti.
45'inci dakikada sağdan kaptığı topla hareketlenen Kayode, ceza alanına girerken, pasını Faysal'a verdi. Onun vuruşunda defanstan döndü. Atağın devamında bu kez topla buluşan Gradel'in yerden şutunda top kaleci Tennabaum'da kaldı.
47'inci dakikada sağdan Golasa'nın pasında Cohen gelişine vurdu, top yandan auta gitti. 
55'inci dakikada sağ kanattan hareketlenen Kayode, çizgiye inip ön direğe çıkardı, ancak yakın mesafeden Yatabare topa dokunamadı. 
66'ncı dakikada gelişen ev sahibi ekip öne geçti. Orta alandan aldığı topla kaleye yaklaşan Saborit sol ayağı ile sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
72'nci dakikada soldan Gradel'in pasında Fayçal ceza alanı dışından şutunu çekti, top yandan auta gitti.
Karşılaşma ev sahibi Maccabi Tel Aviv'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2020-12-11 01:15:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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