Annesi tarafından boş arsaya terkedilen bebek toprağa verildi



Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta annesi Nebile Gücükyılmaz (35) tarafından doğduktan sonra soğuk havada çıplak halde mahalle arasındaki boş arsaya bırakılan ve hipotermiye girerek hayatını kaybeden bebek belediye ekipleri tarafından 18 gün sonra toprağa verildi. Defin esnasında duygu dolu anlar yaşandı.

Olay, 24 Kasım günü sabah saatlerinde kent merkezindeki Gökmedrese Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki boş bir arsada yaşandı. Bölgeden geçenler arsa üzerine çıplak halde bırakılmış bir erkek bebek olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Acil Servisi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hava sıcaklığının eksi 1 derece civarında olduğu saatlerde arsaya bırakılan bebeğin, hipotermiye girdiği ve bu nedenle de kurtarılamadığı öğrenildi. Polis ekipleri bebeği arsaya bırakan kadını çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kısa sürede tespit etti. Bebeği arsaya bırakan kişinin Nebile Gücükyılmaz, olduğu belirlendi. Gözaltına alındıktan sonra ifadesi alınan Gücükyılmaz adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğinde ifadesi alınan Nebile Gücükyılmaz tutuklanarak, Sivas E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ADI 'MUHAMMET MUSTAFA' KONULDU

Olayın ardından bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna konuldu. Savcılık talimatı ile bebeğin cenazesi 18 gün sonra morgdan alınarak Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bebeğin cenazesi Yukarı Tekke Ayyıldız Camisinde cenaze namazı kılındı. Namaz öncesinde imam tarafından ezan okunarak bebeğin adı Muhammet Mustafa konuldu. Cenaze namazı ise 6 kişi tarafından kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından ise Yukarı Tekke Bebek Mezarlığı'na defnedildi.

'AİLESİNİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM'

Bebeğin defnedilmesi sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Bebeği mezarlığa getiren cenaze aracı şoförü Mustafa Cebeci, gözyaşlarına hakim olamadı. Bebeğin ailesini Allah'a havale ettiğini söyleyen Cebeci, "Biz bu bebeğin annesi, babası, amcasıyız. Kimsesizlerin kimsesiyiz. Annesi babası olsa da olur olmasa da olur. Hocamız da bebeğimizden emeklerini esirgemedi geldi, çocuğumuzun adını koydu, namazını kıldırdı. Bu benim 3'üncü kimsesiz bebek defnetmem oluyor." dedi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN

2020-12-11 16:25:06



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