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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF, Sivasspor’a yapılanları kınadı

İHA

TFF, Sivasspor’a yapılanları kınadı

TFF, Maccabi Tel Aviv maçı sonrasında İsrail’den dönen DG Sivasspor kafilesine havalimanında yapılan muamele ve tavırlar nedeniyle kınama mesajı yayımladı.
UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşan Sivasspor, dönüş için geldiği havalimanında saatlerce bekletilmişti. Yaşanan olaylar sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden açıklama yayımladı.
Yapılan açıklamada, “Temsilcimiz DG Sivasspor, Maccabi TelAviv deplasman maçı sonrası İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında saatlerce bekletilerek ev sahipliğine hiç yakışmayacak tavırlara maruz kalmıştır. Bizlerde büyük hayal kırıklığı oluşturan çirkin davranışlar nedeniyle duyduğumuz üzüntüyü belirtiyor, Demir Grup Sivasspor Kulübümüze geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sporun barış ve dostluk değerleriyle bağdaşmayan bu olayları asla tasvip etmiyor, İsrail yetkilileri tarafından temsilcimiz Sivasspor'a yapılanları kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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